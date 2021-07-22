Житель Кургана попытался угнать автомобиль, но он оказался сломан

Житель села Белозерского района (Курганская область) попытался угнать автомобиль. Однако сделать это не получилось, так как машина оказалась сломана. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт представителей областного УМВД.

«Оставленное без присмотра транспортное средство заметил 22-летний житель деревни. Молодому человеку удалось завести автомобиль, но вскоре после начала движения тот сломался окончательно», — заявили в пресс-службе.

Угонщик бросил автомобиль в лесу и скрылся. Позже выяснилось, что хозяин автомобиля оставил его, так как он сломался. Он планировал дойти до своей деревни и взять все необходимые инструменты, чтобы починить машину. Но когда вернулся, машины уже не было.

Подозреваемого удалось задержать. В отношении него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит заключение сроком до пяти лет.