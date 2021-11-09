Житель Кургана похитил телефон из комиссионного магазина

Житель Кургана выкрал из комиссионного магазина смартфон. После он отнес его в другой аналогичный магазин. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт областного УМВД.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении грабежа был задержан. Похитив телефон, молодой человек сдал имущество в другой комиссионный магазин, где его впоследствии продали. Материальный ущерб составил более восьми тысяч рублей», — заявили в ведомстве.

В полиции отметили, что ранее мужчина был не раз осужден. В магазине он попросил посмотреть устройство, после чего вышел из магазина и скрылся. Сотрудники магазина заявили на злоумышленника в полицию. Похитителя задержали. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.