Житель Кургана перевел мошенникам миллион рублей, взятых в кредит

Житель Кургана перевел мошенникам миллион рублей, которые он брал в кредит. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Курганской области.

По данным сайта «Дни.ру», мужчине позвонили неизвестные под видом сотрудников банка. Они рассказали, что на него якобы пытаются незаконно оформить кредит. Также они заявили, что он должен оформить кредит сам и перевести деньги на специальный счет, чтобы аннулировать заявку. В результате мужчина перевел мошенникам миллион рублей. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».