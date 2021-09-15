Житель Кургана избил брата лопатой и отрубил ему палец

Жителя Кургана будут судить за то, что тот избил брата лопатой и отрубил ему палец. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Уточняется, что мужчины выпивали вместе и между ними возник конфликт.

«Младший брат, не выдержав обвинений, взял лопату и нанес старшему брату несколько ударов по голове, телу и рукам, при этом отрубив ему указательный палец», — рассказали в пресс-службе.

На нападавшего завели уголовное дело и уже направили его в суд. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.