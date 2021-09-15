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    15 сентября 2021, 12:38

    Житель Кургана избил брата лопатой и отрубил ему палец

    Дарья Морозова

    Жителя Кургана будут судить за то, что тот избил брата лопатой и отрубил ему палец. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

    Уточняется, что мужчины выпивали вместе и между ними возник конфликт.

    «Младший брат, не выдержав обвинений, взял лопату и нанес старшему брату несколько ударов по голове, телу и рукам, при этом отрубив ему указательный палец», — рассказали в пресс-службе.

    На нападавшего завели уголовное дело и уже направили его в суд. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.