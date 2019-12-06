Житель кубанского хутора зарезал жену вместе с тещей

По данным информагентства, супруги проживали в разных районах. Женщина жила вместе с матерью и двумя детьми, мужчина — один. На протяжении долгого времени он конфликтовал с тещей и в начале декабря повздорил с ней вновь. Он пришел к женщинам ночью и зарезал обеих. Кроме того, он ранил двухлетнюю дочь. Она осталась жива. После произошедшего мужчина пришел в полицию с повинной. Его задержали. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.