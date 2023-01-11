Криминал 11 января 2023, 17:32 Житель Кубани стал фигурантом дела из-за разбоя, угона машины и угрозы убийством

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Сотрудники полиции Северского района Краснодарского края задержали 35-летнего местного жителя. Мужчину заподозрили в разбое на 1,5 миллиона рублей, угоне машины и угрозе убийством. Об этом сообщил «Царьград».

Злоумышленник обладал информацией о том, что житель поселка Ильский имел 1,5 миллиона рублей, которые планировал перевести на счет в местном салоне связи. Подозреваемый решил присвоить средства. Для этого он угнал со станции техобслуживания автомобиль, приехал на место и схватил сумку с деньгами. Перед тем, как скрыться, мужчина пригрозил убийством прохожему, который попытался его задержать.

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Спустя несколько дней нападавшего удалось задержать в Краснодаре. Против него возбудили уголовные дела сразу по трем статьям. Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

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