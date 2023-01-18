Криминал 18 января 2023, 01:37 Житель Кубани получил пожизненный срок за убийство ребенка и пенсионерки ножницами Прокуратура: житель Кубани получил пожизненное за убийство знакомой и ее внучки ножницами Pxhere

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Краснодарский краевой суд вынес пожизненный приговор жителю Кубани за убийство своей знакомой и ее 13-летней внучки портняжными ножницами. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установил суд, в мае 2020 года 41-летний мужчина украл у своей 61-летней знакомой 37 тысяч рублей. Уже в июне во время конфликта обвиняемый ударил женщину раскрытыми портняжными ножницами в шею. В момент совершения преступления он находился в нетрезвом состоянии.

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Внучка потерпевший, услышав шум, вошла в комнату. Девочка закричала, что вызовет полицию. Тогда мужчина дважды ударил ее ножницами. Обе жертвы скончались на месте.

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Задержанный признан виновным в краже имущества (статья 158 УК РФ) и в убийстве двух лиц, в том числе малолетней, с целью скрыть другое преступление (пункты «а», «в» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ).

Пожизненное заключение мужчина будет отбывать в колонии особого режима. В законную силу приговор пока не вступил.

Отбывающий два пожизненных срока за убийства 80 человек ангарский маньяк Михаил Попков в январе рассказал сотрудникам СК о новых преступлениях. Следователи приступили к проверки информации.