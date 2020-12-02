Житель Кубани незаконно вырубил 150 деревьев на 25 млн рублей

Уточняется, что сотрудникам правоохранительных органов поступила оперативная информация о том, что в поселке Ольгинка незаконно вырубают деревья. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что 37-летний житель Апшеронского района спилил 150 деревьев породы граб, дуб, ясень и вяз. Никаких разрешительных документов на эти действия у мужчины не имелось.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.