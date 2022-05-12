Житель Кубани напал на мужчину на Московском вокзале

Житель Кубани устроил дебош на Московском вокзале. Злоумышленник угрожал пассажирам ножом. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского ЛУ МВД России на транспорте.

Мужчина стал виновником конфликта на Московском вокзале. Злоумышленник начал угрожать другим пассажирам ножом, а также ударил ногой в грудь другого участника конфликта. Полицейские изъяли у дебошира холодное оружие.

«Молодая пара попыталась заступиться за потерпевшего, правонарушителю это не понравилось. Он, размахивая ножом, попытался напасть за 28-летнего молодого человека. Тот, защищаясь, взял мусорный бак и, прикрываясь им, покинул зал. Преступник проследовал за ним», — заявили в ведомстве.