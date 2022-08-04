Житель Крымска до смерти избил знакомого и угрожал соседу топором

Жителя Кроымска признали виновным по двум уголовным статьям, после того как он до смерти избил своего знакомого и угрожал убийством соседу. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Следствие установило, что 35-летний мужчина напал на своего знакомого на улице и жестоко избил его. Через полторы недели пострадавший скончался в больнице от полученных травм. Фигурант после этого также угрожал убийством своего соседу и бросил в него топор.

Мужчина признал вину в обоих преступлениях.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре.