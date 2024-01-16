16 января 2024, 10:28
Житель Крыма вымогал деньги у нотариуса для финансирования ВСУ
Жителя Крыма задержали по подозрению в вымогательстве денег для ВСУ
Правоохранительные органы в Крыму задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в вымогательстве денег на финансирование украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По предварительным данным, мужчина под угрозой насилия требовал от женщины-нотариуса перечислить денежные средства на финансирование ВСУ. Его при поддержке оперативников ФСБ и Росгвардии задержали полицейские.
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Против него завели уголовное дело по статье «Вымогательство». Во время обыска в его жилье обнаружили и изъяли крупную сумму денег в зарубежной валюте, сим-карты, мобильные телефоны и другие предметы, которые имеют значение для следственных действий.
Ранее в Ижевске задержали местную жительницу, которую заподозрили в участии в украинской террористической организации. Против нее возбудили дело по обвинению в государственной измене, ей грозит срок до 20 лет.
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