Криминал 16 января 2024, 10:28 Житель Крыма вымогал деньги у нотариуса для финансирования ВСУ Жителя Крыма задержали по подозрению в вымогательстве денег для ВСУ РИА «Новости»

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Правоохранительные органы в Крыму задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в вымогательстве денег на финансирование украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, мужчина под угрозой насилия требовал от женщины-нотариуса перечислить денежные средства на финансирование ВСУ. Его при поддержке оперативников ФСБ и Росгвардии задержали полицейские.

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Против него завели уголовное дело по статье «Вымогательство». Во время обыска в его жилье обнаружили и изъяли крупную сумму денег в зарубежной валюте, сим-карты, мобильные телефоны и другие предметы, которые имеют значение для следственных действий.

Ранее в Ижевске задержали местную жительницу, которую заподозрили в участии в украинской террористической организации. Против нее возбудили дело по обвинению в государственной измене, ей грозит срок до 20 лет.