Житель Крыма убил дедушку в свой день рождения

Житель Советского района Крыма до смерти избил своего дедушку. Его приговорили к девяти годам в исправительной колонии строгого режима по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщил «Новый Севастополь».

«В один из первых мартовских дней этого года крымчанин, проживающий вместе со своим дедушкой почтенного возраста, в одиночку праздновал свое 33-летие. Празднование не обошлось без спиртных напитков. Дед, будучи недовольным образом жизни своего внука, словесно поучал его», — рассказали в пресс-службе Советского районного суда Республики Крым.

В результате злоумышленник нанес родственнику по меньшей мере 10 ударов в область головы, шеи и грудной клетки. Во время обыска полицейские также нашли в комнате у осужденного трехлитровую банку с марихуаной — подсудимый хранил ее без цели сбыта.