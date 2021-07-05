Житель Крыма прописал в своей квартире иностранца. Теперь ему грозит тюрьма

Крымчанин прописал в своей квартире иностранца. За это 52-летнему жителю Севастополя грозит тюрьма. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

Мужчина зарегистрировал в своей квартире 37-летнего жителя иностранного государства. По версии следствия, он знал о том, что иностранец будет проживать в другом месте.

Против жителя Севастополя возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Фигуранту дела может грозить до трех лет заключения.