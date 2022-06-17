Житель Крыма из мести поджег дом родителей своей сожительницы
Житель села Тургеневка Бахчисарайского района Крыма устроил поджог. Свой поступок мужчина совершил из мести. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.
Сотрудники полиции смогли быстро обнаружить злоумышленника. Им оказался 38-летний мужчина, который в момент преступления был пьян.
«Задержанный пояснил, что в указанном доме он ранее проживал со своей сожительницей и ее родителями, однако родственники были против их отношений, в связи с чем он был зол на них и решил поджечь дом», — сообщили в ведомстве.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом». Теперь ему грозит до пяти лет заключения.