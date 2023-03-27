Криминал 27 марта 2023, 13:22 Житель Красноярского края зарезал пожилую женщину за отказ одолжить денег

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Сотрудники правоохранительных органов Красноярского края задержали мужчину, который подозревается в убийстве 81-летней женщины в поселке Большая Ирба. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на краевое СУ СК.

По версии следствия, мужчина пришел домой к пожилой женщине с целью попросить одолжить ему три тысячи рублей. Пенсионерка отказала, после чего подозреваемый избил женщину и ударил ее ножом в область шеи.

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Отмечается, что у потерпевшей мужчина украл драгоценности и 80 тысяч рублей.