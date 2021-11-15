Житель Красноярского края залез в морг в поиске ночлега и повредил 4 трупа

Полицейские задержали мужчину в Красноярском крае по подозрению в том, что он взломал морг и скальпелем повредил четыре тела. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МВД по региону.

Случай произошел в Курагинском районе региона. Персонал медицинского учреждения сообщил о следах взлома и проникновении в морг при районной больнице.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали ранее несудимого местного жителя 1989 года рождения.

«Установлено, что в ночное время он, находясь в состоянии алкогольного опьянения и ища место для ночлега, взломал входную дверь в помещение морга и проник внутрь», — сказано в сообщении.

Подозреваемого в морге повредил скальпелем четыре трупа.

Сей решается вопрос о заведении в отношении задержанного уголовного дела о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Обстоятельства происшествия выясняются.