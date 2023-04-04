Криминал 04 апреля 2023, 15:45 Житель Красноярского края закопал у себя на участке тела двух убитых им односельчан

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Житель села Зыково Березовского района Красноярского края убил двоих односельчан, а их тела закопал у себя на садовом участке. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Преступление мужчина с психическими заболеваниями совершил в декабре 2014 года. Он пришел за застолье к знакомому, который приревновал к нему свою сожительницу. Между мужчинами возник конфликт. В результате обвиняемый нанес оппоненту множественные удары по голове и ударил о батарею. Его тело мужчина спрятал под полом хозяйственной пристройки.

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В июле 2017 года злоумышленник убил своего дальнего родственника. Тело человека он спрятал в яме в дровянике.

«Летом 2021 года, в связи с возможной продажей дома, злоумышленник выкопал останки убитых и перезахоронил в лесном массиве села Зыково Березовского района», — отметили в ведомстве.