Житель Красноярского края расправился с пожилой соседкой за отказ одолжить 350 рублей

Житель города Бородино Красноярского края, находясь в нетрезвом состоянии, убил знакомую пенсионерку после отказа одолжить 350 рублей. 46-летнего мужчину уже задержали.

Как сообщает muksun.fm со ссылкой на официальный комментарий пресс-службы Следственного комитета по Красноярскому краю, трагедия случилась вечером 10 февраля.

В ведомстве рассказали, что пьяный мужчина пришел к своей 75-летней соседке с просьбой одолжить деньги. Однако пенсионерка отказала ему и начала упрекать в пьянстве.

Обвиняемый набросился на пожилую женщину с ножом, нанес ей несколько серьезных ранений в область грудной клетки и по различным частям тела. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Следственные органы начали поиски мужчины по горячим следам, сейчас он уже взят под стражу.