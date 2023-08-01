Криминал 01 августа 2023, 14:52 Житель Красноярского края пойдет под суд за убийство жены 26-летней давности Прокуратура Красноярского края: местного жителя осудят за убийство жены летом 1997 года прокуратура Красноярского края / Telegram

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Житель Красноярского края предстанет перед судом за убийство супруги летом 1997 года, которое он в течение 26 лет выдавал за суицид. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, отношения супругов разладились после 15 лет совместной жизни, однако от развода брак удерживали общее жилье и две дочери.

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В июне 1997 года мужчина распивал алкоголь дома, когда вечером вернулась супруга. В ванной между ними возникла перепалка. Супруг ударил жену по голове. Она ударилась и утонула в ванной.

После этого мужчина поместил тело в большой мешок и утопил в реке Чулым. В этот вечер дочери восьми и 10 лет находились в гостях у бабушки.

Спустя неделю мешок с трупом обнаружили рыбаки.

Испугавшись ответственности, мужчина сообщил следствию, что жена уезжала к родственникам и даже самолично организовывал ее поиски. Однако затем изменил показания и сообщил, что жена якобы покончила с собой, а он решил избавиться от тела.

Прокуратура изучила документы по делу повторно, а экспертиза после эксгумации трупа показала, что у погибшей не было каких-либо признаков совершения самоубийства. В результате подозреваемый написал явку с повинной и признал вину.