Полиция задержала жителя Красноярска, устроившего погром в лифте

Полиция задержала жителя Красноярска, который устроил погром в лифте с помощью биты. После этого он стал виновником дорожно-транспортного происшествия во дворе дома.

Буйного жителя Красноярска задержали. В полиции выяснилось, что он был сильно пьян, в его крови обнаружили 1,56 промилле алкоголя.

«В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина устроил погром в кабине лифта, затем вышел во двор, сел за руль автомобиля и совершил столкновение с припаркованной во дворе машиной. На место прибыл экипаж ДПС, который задержал злоумышленника», — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Видео «боя с лифтом», как назвали его интернет-пользователи, появилось во многих городских пабликах. В группе в ВК «Мкр. Покровский | Красноярск | Покровка Life» сообщили, что представители управляющей компании готовят документы по ущербу.

Правонарушителю за ДТП грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. В МВД сообщили, что участковые проводят проверки по факту повреждения лифта, по результатам которых будет принято решение.