Житель Красноярска получил пожизненное за убийство соседей

Красноярский суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемого в убийстве соседской семьи Ивана Ежова. В прошлом году он жестоко расправился с женщиной, ее пожилым отцом и девятилетней дочерью. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местную прокуратуру.

«Красноярский краевой суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил пожизненное лишение свободы в колонии особого режима Ивану Ежову, обвиняемому в убийстве семьи в 2020 году», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Суд также взыскал с обвиняемого компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей и расходы на погребение.

Следствие полагает, что Ежов в конце марта прошлого года после просмотра жестоких сцен компьютерной игры в состоянии алкогольного опьянения жестоко убил своих соседей. Он нанес удары ножом женщине, ее отцу и девятилетней дочери.

Чтобы скрыть следы преступления, Ежов надругался над телами. Изначально из-за этого сотрудники сомневались в его причастности к произошедшему.

Несколько дней назад состоялся суд присяжных, который признал Ежова виновным без снисхождения. Обвиняемый проходит по статьям «Убийство двух и более лиц, в том числе и малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и «Надругательство над телами умерших».