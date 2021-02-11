Житель Красноярска натравил бойцовскую собаку на фельдшера, приехавшего к ребенку

В Красноярске мужчина натравил бойцовскую собаку на фельдшера. Женщина приехала на вызов к ребенку.

В среду, 10 февраля, фельдшер приехала к ребенку на вызов. В комнате в клетке сидела собака бойцовской породы. Об этом сообщил интернет-портал Newslab со ссылкой на пресс-службу красноярской станции скорой помощи.

«Фельдшер с хозяйкой прошла к ребенку в комнату, а там, помимо ребенка, была собака бойцовская в клетке. После того, как медик провела осмотр и все, что нужно, написала, мужчина выпустил собаку из клетки и начал натравливать на фельдшера. Командами. Собаку удерживала мама ребенка. Она же и помогла буквально сбежать из квартиры под угрозы и маты», — рассказали изданию в ведомстве.

Физически женщина не пострадала, но после случившегося находилась в шоковом состоянии. Она написала на мужчину заявление в полицию.

В начале января в подмосковной Ивантеевке во дворе жилого дома собаки насмерть загрызли 11-летнего мальчика. В этот момент его мама распивала алкогольные напитки с друзьями в доме.