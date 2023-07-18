Криминал 18 июля 2023, 08:58 Житель Красноярска изнасиловал пенсионерку около кладбища СК: в Красноярске задержали подозреваемого в изнасиловании женщины РИА «Новости»

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Правоохранители в Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по Красноярскому краю.

По предварительной информации, 39-летний фигурант 2 июля отправился к знакомой ему 64-летней потерпевшей для совместного сбора ягод. На пути около кладбища Бадалык мужчина изнасиловал пенсионерку, угрожая убийством.

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В результате оперативно-разыскных и следственных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в общежитии по Норильской улице.

В ближайшее время насильника допросят об обстоятельствах преступления, но он уже полностью признал свою вину.

Следователи завело дело по статье «Изнасилование», задержанному грозит до шести лет тюремного заключения.

Ранее в Бурятии 48-летний мужчина изнасиловал 53-летнюю женщину, которая скончалась от повреждения внутренних половых органов.