18 июля 2023, 08:58
Житель Красноярска изнасиловал пенсионерку около кладбища
СК: в Красноярске задержали подозреваемого в изнасиловании женщины
Правоохранители в Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по Красноярскому краю.
По предварительной информации, 39-летний фигурант 2 июля отправился к знакомой ему 64-летней потерпевшей для совместного сбора ягод. На пути около кладбища Бадалык мужчина изнасиловал пенсионерку, угрожая убийством.
Реклама
В результате оперативно-разыскных и следственных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в общежитии по Норильской улице.
В ближайшее время насильника допросят об обстоятельствах преступления, но он уже полностью признал свою вину.
Следователи завело дело по статье «Изнасилование», задержанному грозит до шести лет тюремного заключения.
Ранее в Бурятии 48-летний мужчина изнасиловал 53-летнюю женщину, которая скончалась от повреждения внутренних половых органов.
Следственный комитет России
Реклама
Реклама