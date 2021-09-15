Житель Красноярска избил в лифте свою собаку

В Красноярске мужчина избил собаку в лифте. Методы воспитания попали на камеру видеонаблюдения.

Жители дома на улице Апрельской узнали о методах воспитания своего соседа случайно. По камерам видеонаблюдения они хотели узнать, чья собака справляет нужду в лифте. Но нашли кадры с жестоким обращением с домашним животным.

«В лифте написала собака. Решили по камерам посмотреть, чтобы поговорить с хозяином. Но заметили это», — сообщили жители дома изданию «ТВК Красноярск».

На кадрах мужчина с собакой заходит в лифт, животное сразу забивается в угол, а хозяин начинает бить его поводком.

Жители дома решили не обращаться в полицию. Они считают, что на хозяина собаки правоохранительные органы повлиять не смогут, а мужчина свою злость будет вымещать на собаке.

В конце августа житель Сочи избил битой собаку. В Дагомысе пса сбила машина. К животному подошла женщина, «чтобы успокоить», но собака ее укусила. Тогда женщина позвонила супругу и пожаловалась на животное. Мужчина приехал с битой и избил животное. Пес получил тяжелые травмы, волонтерам пришлось его усыпить. Полиция проводит проверку.