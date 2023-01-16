Криминал 16 января 2023, 18:47 Житель Краснодарского края в балаклаве ограбил свою соседку

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Мужчина надел балаклаву, пробрался в дом соседки в хуторе Горный Краснодарского края и украл у нее деньги под угрозой расправы. Об этом сообщил «Царьград».

По данным следствия, местный житель забрался с ножом в дом потерпевшей. Ему удалось украсть 4,5 тысячи рублей и сотовый телефон. Злоумышленника задержали по горячим следам.

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Отмечается, что грабителю грозит до 12 лет лишения свободы.

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