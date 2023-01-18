Криминал 18 января 2023, 16:43 Житель Краснодарского края украл у тещи 3 миллиона рублей

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Мужчина предстанет перед судом за кражу трех миллионов рублей у своей тещи в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края. Об этом сообщил «Царьград».

Отмечается, что зять регулярно посещал дом тещи и помогал ей по хозяйству. Узнав от женщины о крупной сумме денежных средств, находящейся в домашнем сейфе, мужчина незаметно своровал оттуда 735 тысяч рублей.

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Отмечается, что в общей сложности зять украл у тещи три миллиона рублей.

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