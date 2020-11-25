Житель Краснодарского края убил жену и ее сына из-за наследства

Мужчина пошел на двойное убийство из-за того, что жена лишила его наследства. Женщина завещала все свое имущество сыновьям от другого брака. В итоге житель станицы Павловской убил супругу и ее сына. Его уже задержала полиция.

Дочь убитого мужчины рассказала «360», что мужчина и раньше угрожал родственникам расправой.

«Говорил раньше, что всех убьет. Потом ездил извинялся за слова. С бабушкой постоянно ссорился, а к папе и брату нормально относился», — поделилась она.

Утром 25 ноября 63-летний Сергей Худяков узнал от жены, что она завещала все свое имущество двум сыновьям от первого брака. Причиной ссоры стали два магазина в станице, несколько машин и банковский счет на крупную сумму, уточнил Telegram-канал 112.

«Во время конфликта мужчина нанес оппонентке не менее трех ударов ножом в область груди и шеи, убив ее. После этого подозреваемый на автомобиле приехал к дому 43-летнего сына погибшей на улицу Широкую, чтобы убить его», — сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Дверь Худякову открыла жена мужчины, которая увидела у него в руках охотничье ружье. Женщина попыталась закрыть дверь, но Худяков выстрелил ей в руку. Затем оружие стал забирать сын погибшей, в которого также выстрелили. Мужчина не пострадал.

После этого Худяков отправился ко второму сыну своей супруги. Он убил мужчину ударом в шею. Сотрудники полиции нашли автомобиль убийцы на одной из улиц станицы. Пенсионер начал угрожать правоохранителю, но его удалось задержать. На мужчину завели уголовное дело об убийстве, покушении и причинении тяжкого вреда здоровью.

Источник фото: пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Сейчас с задержанным продолжает работать следователь. Все обстоятельства и детали выясняются, а также будут проведены судебно-медицинские и психолого-психиатрическая экспертизы.