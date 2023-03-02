Криминал 02 марта 2023, 15:08 Житель Краснодарского края сжег автомобиль клиента, который мало заплатил ему за работу

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Мастер по ремонту из Краснодарского края обиделся на своего клиента из-за низкой оплаты и решил ему отомстить. Он сжег автомобиль своего обидчика. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Злоумышленник делал ремонт у пострадавшего, однако остался недоволен размером оплаты. Тогда мужчина решил поджег автомобиль клиента. Ущерб от его действий оценили в 150 тысяч рублей.

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Задержать ремонтника удалось в Волгограде. Против него возбудили уголовное дел.