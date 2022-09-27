Житель Краснодарского края пристегнул сожительницу наручниками к батарее | 360°

Все новости

Экология

27 сентября 2022, 07:44

Гидрометцентр пообещал заметное потепление москвичам и жителям Подмосковья к концу недели

Спецоперация

27 сентября 2022, 07:42

Пять мирных жителей пострадали в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ ракетами HIMARS

Реклама

Спецоперация

27 сентября 2022, 07:22

ВСУ обстреляли Донецк снарядами образца НАТО

Власть

27 сентября 2022, 07:22

Шойгу попросили дать отсрочку учителям начальной и средней школы

Спецоперация

27 сентября 2022, 07:01

«Именно в мирных жителей». Разведчики ВС России рассказали об обстрелах ВСУ

Власть

27 сентября 2022, 06:43

Новый Крымский федеральный округ возглавит Дмитрий Рогозин

Спецоперация

27 сентября 2022, 06:23

HIMARS не помогли ВСУ в боях за Артемовск — СМИ

Спецоперация

27 сентября 2022, 06:00

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Мир

27 сентября 2022, 05:51

Задержанного во Владивостоке консула Японии отпустили — СМИ

Криминал

27 сентября 2022, 04:49

Житель Краснодарского края пристегнул сожительницу наручниками к батарее

Читать 360tv в

Сотрудники полиции задержали злоумышленника из Тимашевска, который приковал свою сожительницу к батарее и ушел на работу. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчина поссорился со своей возлюбленной и приковал ее к батарее, а после ушел. Позвонить кому-то женщина не смогла из-за отрицательного баланса. Однако спустя время ей позвонил соцработник, которому пострадавшая рассказала о случившемся.

Реклама

Полицейские задержали мужчину и освободили его сожительницу. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением».

Реклама

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама