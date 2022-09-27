Житель Краснодарского края пристегнул сожительницу наручниками к батарее | 360°

Криминал 27 сентября 2022, 04:49 Поделиться Telegram

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Viber Житель Краснодарского края пристегнул сожительницу наручниками к батарее

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Сотрудники полиции задержали злоумышленника из Тимашевска, который приковал свою сожительницу к батарее и ушел на работу. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчина поссорился со своей возлюбленной и приковал ее к батарее, а после ушел. Позвонить кому-то женщина не смогла из-за отрицательного баланса. Однако спустя время ей позвонил соцработник, которому пострадавшая рассказала о случившемся.

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Полицейские задержали мужчину и освободили его сожительницу. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением».

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