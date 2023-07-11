Криминал 11 июля 2023, 15:51 Житель Краснодарского края предстанет перед судом за убийство любовника жены

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Суд рассмотрит дело жителя города Тихорецка Краснодарского края, который обвиняется в убийстве любовника своей супруги. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным следствия, зимой этого года обвиняемый заподозрил свою жену в измене. Он взял с собой охотничье ружье и отправился к дому знакомого, его догадки подтвердились. Он выстрелил в мужчину дважды, от полученных ранений тот скончался.

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Отмечается, что обвиняемый заставил супругу перенести тело, после чего вывез его в поле и закопал.