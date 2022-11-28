Криминал 28 ноября 2022, 18:07 Житель Краснодарского края пойдет под суд за убийство знакомой топором

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В Краснодарском крае суд вынесет приговор местному жителю по делу об убийстве годичной давности. Об этом написал сайт kp.ru.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю, 25 июля 2021 года мужчина после знакомства с 34-летней жительницей Кореновска пригласил ее выпить в машину. В какой-то момент между ними произошла ссора, мужчина схватил топор и нанес пять ударов своей новой знакомой. Женщина от полученных травм скончалась в автомобиле.

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Следы преступления были найдены случайно 28 февраля 2022 года рабочими во время полевых работ. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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