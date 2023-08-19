Криминал 19 августа 2023, 01:10 Житель Краснодарского края отправится в колонию на 5 лет за пьяное ДТП

Читать 360tv в

Житель станицы Новоминской Каневского района Краснодарского края отправится в тюрьму за ДТП, которое он совершил в пьяном виде. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные прокуратуры региона.

В декабре 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль.

Реклама

В результате один человек получил погиб, а другой получил тяжкий вред здоровью.

Свою вину мужчина полностью признал. Его приговорили к пяти годам колонии-поселения.