Житель Краснодарского края незаконно спилил деревья на 190 тысяч рублей

Уточняется, что 59-летний мужчина осуществлял предпринимательскую деятельность в области строительства.

«Общий ущерб от противоправной деятельности злоумышленника составил более 190 тысяч рублей», — отметили сотрудники правоохранительных органов.

На местного жителя завели уголовное дело по статье УК РФ о незаконной рубке насаждений. С утвержденным обвинительным заключением его направили в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.