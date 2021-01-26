facebook_pixel
    26 января 2021, 11:28

    Житель Краснодарского края незаконно спилил деревья на 190 тысяч рублей

    Полина Петрова

    Житель города Тимашевск в Краснодарском крае незаконно спилил пять деревьев, информирует «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
    Житель Краснодарского края незаконно спилил деревья на 190 тысяч рублей

    Уточняется, что 59-летний мужчина осуществлял предпринимательскую деятельность в области строительства.

    «Общий ущерб от противоправной деятельности злоумышленника составил более 190 тысяч рублей», — отметили сотрудники правоохранительных органов.

    На местного жителя завели уголовное дело по статье УК РФ о незаконной рубке насаждений. С утвержденным обвинительным заключением его направили в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.