Житель Краснодарского края незаконно спилил деревья на 190 тысяч рублей
Житель города Тимашевск в Краснодарском крае незаконно спилил пять деревьев, информирует «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Уточняется, что 59-летний мужчина осуществлял предпринимательскую деятельность в области строительства.
«Общий ущерб от противоправной деятельности злоумышленника составил более 190 тысяч рублей», — отметили сотрудники правоохранительных органов.
На местного жителя завели уголовное дело по статье УК РФ о незаконной рубке насаждений. С утвержденным обвинительным заключением его направили в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.