Житель Краснодара воровал телефоны на мастер-классах по борьбе

Полицейские в Краснодаре задержали местного жителя, подозреваемого в краже мобильных телефонов. Потерпевшими оказались люди, которым мужчина показывал мастер-классы по борьбе, сообщило управление МВД РФ по Краснодарскому краю.

В полицию обратился один из жителей, рассказавший, что на улице Ставропольской к нему подошел незнакомец и предложил показать несколько приемов борьбы для самообороны. Мужчина рассказал потерпевшему о технике борьбы и продемонстрировал несколько приемов, но впоследствии ученик обнаружил, что из его кармана пропал мобильный телефон.

Подозреваемого в совершении кражи задержали в одном из городских хостелов. Он сознался в содеянном и рассказал, что продал похищенный гаджет случайному прохожему за тысяч рублей. В итоге выяснилось, что мужчина причастен к еще одной краже мобильного, совершенной на той же улице. Мужчина заключен под стражу, начато уголовное дело. В случае признания вины ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Иркутской области ранее жителя города Усолье-Сибирское обвинили в убийстве соседа по общежитию, которого тот зарезал из-за украденных ботинок.