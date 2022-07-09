Житель Краснодара украл у пенсионерки 600 рублей, угрожая кирпичом

Житель Краснодара попытался ограбить пенсионерку с помощью кирпича на улице Айвазовского. Злоумышленник смог получить 600 рублей и мобильный телефон. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

С заявлением в полицию обратилась дочь пострадавшей женщины. С помощью камер видеонаблюдения сотрудникам полиции удалось обнаружить подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Новокубанска. В ходе допроса злоумышленник признал свою вину.

«В настоящее время в отношении подозреваемого следователем расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой), санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет», — сообщили в ведомстве.