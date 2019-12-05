Житель Краснодара убил жену и тещу, а затем ранил дочь. Видео

В Краснодарском крае мужчина убил супругу и тещу, а затем ранил своего ребенка. Девочку госпитализировали с раной живота. Об этом сам подозреваемый рассказал в ходе допроса следователям регионального СК.

Конфликт произошел в поселке Южный Краснодарского края. В ходе семейного конфликта, мужчина схватил нож и нанес им несколько ударов сперва своей супруге, а затем теще. Из-за многочисленных ранений обе женщины погибли. Во время конфликта пострадала и несовершеннолетняя дочь подозреваемого — ее он ранил в живот. Сейчас девочка госпитализирована, подробностей о ее состоянии пока не сообщали.

Мужчину задержали. На допросе он признался в содеянном. По данным РЕН ТВ, он состоит на учете психиатра.