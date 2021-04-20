Житель Краснодара убил налетчика утюгом и умер сам

В Краснодаре 59-летний мужчина напал с ножом на жителей частного дома. Вначале преступник ударил хозяина жилища, затем его брата, несовершеннолетнего сына и пожилую мать, сообщили kuban24.tv и vesti.ru в региональном управлении СК.

Раненый владелец дома отбивался от налетчика утюгом и в результате убил его. Сам пострадавший также скончался от полученных ножевых ранений, ему было 48 лет.

Трех членов семьи погибшего доставили в больницу, об их состоянии не сообщается. Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц».

Следователь назначил экспертизы по этим делам. Мотивы нападавшего неизвестны. Сообщается, что он не был знаком с людьми, на которых набросился. Помимо ножа, у преступника был с собой пневматический пистолет.

Ранее стало известно о нападении на таксиста в Барнауле. Пассажиры вместо оплаты проезда ударили его в горло ножом. Водителя удалось спасти. В салоне сняли отпечатки пальцев преступников. Самих их разыскивают.