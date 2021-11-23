Житель Краснодара шантажировал бывшую девушку интимными фото

Житель Краснодара вымогал у бывшей девушки деньги, а потом опубликовал ее интимные фото. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

В полицию обратилась сама пострадавшая. Она рассказала, что ее бывший партнер требовал у нее пять тысяч рублей, угрожая распространить ее интимные фото. Она согласилась и отдала ему деньги, но мужчина все же разослал фотографии ее родственникам.

«На парня завели дело за вымогательство (ч.1 ст. 163 УК). Если его вина будет доказана, ему грозит до четырех лет тюрьмы», — рассказали в пресс-службе.