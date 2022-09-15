Житель Краснодара сбил, а после прилюдно зарезал своего знакомого | 360°

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Житель Краснодара сбил, а после прилюдно зарезал своего знакомого

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Житель Краснодара убил своего знакомого на фоне личной неприязни. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по краю.

Ситуация произошла на улице Бульвар Интернациональный. Злоумышленник на своем автомобиле сбил пострадавшего. После этого водитель вышел из машины и нанес оппоненту по меньшей мере шесть ударов ножом в область шеи и туловища. Свидетелями случившегося стали прохожие. Они вызвали правоохранителей и скорую. Пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался.

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Спустя время сотрудники ДПС и ППС УВМД задержали подозреваемого. Полицейские установили, что мужчина прикончил своего оппонента на фоне личной неприязни. Против него возбудили уголовное дело.

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Убийства

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