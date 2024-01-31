Криминал 31 января 2024, 15:14 Житель Краснодара, продававший автозапчасти, обманул 39 покупателей на 2,5 млн рублей

Читать 360tv в

В Краснодаре пройдет суд над 34-летним местным жителем, который, продавая автозапчасти, обманывал своих покупателей. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Когда клиенты переводили продавцу деньги, он пропадал и не отвечал на звонки. Таким образом ему удалось обмануть 39 человек на сумму 2,5 миллиона рублей.

Реклама

За содеянное обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.