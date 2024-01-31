31 января 2024, 15:14
Житель Краснодара, продававший автозапчасти, обманул 39 покупателей на 2,5 млн рублей
В Краснодаре пройдет суд над 34-летним местным жителем, который, продавая автозапчасти, обманывал своих покупателей. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Когда клиенты переводили продавцу деньги, он пропадал и не отвечал на звонки. Таким образом ему удалось обмануть 39 человек на сумму 2,5 миллиона рублей.
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За содеянное обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Мошенничество
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