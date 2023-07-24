Криминал 24 июля 2023, 18:58 Житель Краснодара предстанет перед судом за незаконные валютные операции

Читать 360tv в

Директор фирмы, которая занимается торговлей овощами и фруктами, предстанет перед судом. Мужчину подозревают в подделке документов и незаконном получении валюты. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на интернет-портал «МВД МЕДИА».

По версии следователей, мужчина заключил контракт с иностранной фирмой на поставку товара. После этого он изготовил поддельные письма для банка, которые содержали ложные сведения о необходимости оплаты товара второй стороне. Таким образом банк перечислил на его счет 400 тысяч долларов, что составляет примерно 30 миллионов рублей.