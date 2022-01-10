Житель Краснодара, подозреваемый в убийстве 20-летней давности, признал вину

Житель Краснодара, которого обвиняют в убийстве двух человек, совершенном группой лиц, признал свою вину. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Забайкальского краевого суда.

Убийство произошло в ноябре 2002 года в Петровске-Забайкальском. Злоумышленник вместе со своим знакомым в состоянии алкогольного опьянения убил двух человек. Тела погибших они сожгли на городской свалке.

Родственники погибших написали заявление в полицию в феврале 2003 года. Соучастники получили от восьми до 17 лет заключения. Спустя 18 лет удалось задержать и последнего фигуранта дела. На протяжении этих лет мужчина вместе со своей семьей жил по поддельному паспарту.