Житель Краснодара подмешал наркотики родственнице жены и изнасиловал ее

Мужчина изнасиловал родственницу жены в Краснодаре. Для этого он подсыпал ей в стакан наркотики. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

По данным следствия, злоумышленник в этот момент находился в гостях у жертвы. Во время изнасилования к родственнице пришла его жена. Она увидела происходящее и вызвала полицию.

Мужчину будут судить за незаконное хранение наркотиков и насильственные действия сексуального характера.