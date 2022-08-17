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    17 августа 2022, 15:15

    Житель Краснодара подмешал наркотики родственнице жены и изнасиловал ее

    Дарья Морозова

    Мужчина изнасиловал родственницу жены в Краснодаре. Для этого он подсыпал ей в стакан наркотики. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

    По данным следствия, злоумышленник в этот момент находился в гостях у жертвы. Во время изнасилования к родственнице пришла его жена. Она увидела происходящее и вызвала полицию.

    Мужчину будут судить за незаконное хранение наркотиков и насильственные действия сексуального характера.