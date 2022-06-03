Житель Краснодара ограбил офис микрозаймов, но вместо денег забрал купюры «банка приколов»

Житель Краснодара попытался ограбить офис микрозаймов на улице Трудовой Славы, однако вместо настоящих денег его наживой стали купюры «банка приколов». Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Краснодару.

Ранее злоумышленник попытался взять в учреждении кредит, однако ему отказали. Тогда мужчина решил ограбить офис с помощью канцелярского ножа. Сотрудница учреждения узнала в грабителе бывшего клиента и вместо денег отдала ему фальшивые купюры. После этого злоумышленник скрылся.

Задержать его удалось по горячим следам. Им оказался 32-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело.