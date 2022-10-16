Житель Костромской области застрелил полицейского | 360°

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Житель Костромской области застрелил полицейского

СК: житель Костромской области застрелил полицейского

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Житель села Георгиевское Костромской области застрелил сотрудника полиции. Мужчину уже задержали и завели на него уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 64-летнего жителя села Георгиевское», - заявили в ведомстве.

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По информации следователей, нападение на правоохранителя произошло в субботу, 15 октября. В этот день одна из жительниц села вызвала полицию из-за семейного скандала. На обращению сразу же отреагировали.

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«Находясь при исполнении своих служебных обязанностей, сотрудник полиции потребовал от нарушителя прекратить противоправное поведение и пройти в служебный автомобиль для доставления в отдел полиции. В ответ на законное требование представителя власти подозреваемый взял в руки огнестрельное оружие и выстрелил», — уточнили в пресс-службе.

Мужчина попал правоохранителю в грудь. Пострадавший скончался на месте, а злоумышленник скрылся. Вскоре подозреваемого задержали и забрали у него оружие. Решается вопрос о заключении мужчины под сражу. Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства смерти полицейского.

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Полиция

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