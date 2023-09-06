Криминал 06 сентября 2023, 19:36 Житель Кореновска предстанет перед судом за нападение на росгвардейца

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В Краснодарском крае суд рассмотрит дело жителя Кореновска, который обвиняется в применении насилия к сотруднику Росгвардии. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

По данным ведомства, в конце августа мужчина устроил дебош в кафе на улице Комсомольской. При задержании росгвардейцами он стал сопротивляться, несколько раз ударив одного из сотрудников по голове.

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Отмечается, что сейчас обвиняемый находится под стражей.