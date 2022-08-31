Житель Копейска стал фигурантом дела за связь с 15-летней девушкой

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело против жителя Копейска Челябинской области за связь с 15-летней девушкой. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Родители девочки узнали о том, что их дочь встречается с 25-летним мужчиной. Они выступали против таких отношений. Несмотря на это, мать подростка узнала, что летом 2022 года пара несколько раз вступила в интимную связь по обоюдному согласию. Женщина написала на возлюбленного дочери заявление в полицию. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».