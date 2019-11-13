Житель Коми забил жену до смерти

По версии правоохранителей, в ночь с 10 на 11 ноября супруги распивали спиртное и сильно повздорили. Во время ссоры подозреваемый несколько раз ударил 34-летнюю жену по голове. «Дни.ру» рассказали, что женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму, которая оказалась несовместима с жизнью. Она скончалась на месте до прибытия медиков.