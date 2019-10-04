Житель Коми украл из магазина более 20 банок красной икры

По данным информагентства, мужчина успел продать похищенное за одну тысячу рублей при том, что реальная стоимость украденных банок составляет около четырех тысяч.

«Дни.ру» рассказали, что правоохранители поймали нарушителя благодаря камерам видеонаблюдения. Отмечается, что вырученные от продажи деньги преступник потратил на свои нужды. В его отношении возбуждено уголовное дело.