Житель Коми украл 21 банку красной икры
Житель Ухты в республике Коми украл из магазина 21 банку лососевой икры. Об этом сообщил FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Полицейские задержали 27-летнего злоумышленника благодаря записям с камеры видеонаблюдения. Однако к тому времени местный житель продал похищенный товар за тысячу рублей, а деньги потратил.
Реальная стоимость 21 банки икры — около четырех тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», отметил сайт «Дни.ру».