  • Житель Коми украл 21 банку красной икры

    04 октября 2019, 22:16

    Алена Макаренко

    Житель Ухты в республике Коми украл из магазина 21 банку лососевой икры. Об этом сообщил FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
    Житель Коми украл 21 банку красной икры

    Полицейские задержали 27-летнего злоумышленника благодаря записям с камеры видеонаблюдения. Однако к тому времени местный житель продал похищенный товар за тысячу рублей, а деньги потратил.

    Реальная стоимость 21 банки икры — около четырех тысяч рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», отметил сайт «Дни.ру».