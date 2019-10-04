Житель Коми украл 21 банку красной икры

Полицейские задержали 27-летнего злоумышленника благодаря записям с камеры видеонаблюдения. Однако к тому времени местный житель продал похищенный товар за тысячу рублей, а деньги потратил.

Реальная стоимость 21 банки икры — около четырех тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», отметил сайт «Дни.ру».